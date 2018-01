Nach zwei schwachen Tagen in Folge könnte der Dax zum Handelsstart am Freitag wieder nach oben drehen. Banken und Broker erwarten den deutschen Leitindex zur Handelseröffnung um 0,37 auf 13.252 Punkte. Am Donnerstag hatte das deutsche Börsenbarometer der anhaltenden Euro-Stärke um rund 0,6 Prozent auf 13.202 Punkte eingebüßt.

