Der Wirtschaftsweise Christoph Schmidt hat sich in die Debatte um die Bürgerversicherung eingeschaltet. Er warnt vor steigenden Kosten im Gesundheitswesen und "erbitterten Verteilungskämpfen".

Der Vorsitzende des Sachverständigenrats, Christoph Schmidt, sieht in der laufenden Legislaturperiode die vorerst letzte Chance für eine nachhaltige Modernisierung des deutschen Gesundheitswesens. "Andernfalls drohen im Gesundheitswesen schon in der nächsten Legislaturperiode stark steigende Kosten, erbitterte Verteilungskämpfe und eine zunehmende versteckte Rationierung", warnt der Ökonom, der auch Präsident des Essener Forschungsinstituts RWI ist, in einem Gastbeitrag für die WirtschaftsWoche.

Von der SPD-Idee einer Bürgerversicherung hält Schmidt allerdings nichts. ...

