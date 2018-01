Die Volksrepublik China hat den Wandel von der globalen Werkbank hin zu einer der wichtisgten Volkswirtschaften geschafft. In großen Schritten wurden der Dienstleistungssektor und die gesamte Binnenwirtschaft aufgebaut. Diese Entwicklungen haben sowohl eine kleine Oberschicht als auch eine breite schnell wachsende Mittelschicht geschaffen. "Der neu erlangte Reichtum wurde in viele Konsumgüter und neue Technologien gesteckt. Auf der Suche nach neuen Technologien, die die Wirtschaftskraft und das Vermögen Chinas sichern können, fiel der Blick schnell auf die Kryptowährungen und der dahinterstehenden Blockchain Technologie.Diese Interessenslage hätte nicht unterschiedlicher sein können. Während viele chinesische Privatleute auf der einen Seite ihren Spieltrieb entdeckten und im großen Stil in den Kryptowährungen spekulierten, nutzten andere diesen Trend, um ihre neu geschaffenen Vermögen in sichere Häfen zu transportieren. Kryptowährungen können anonym gehandelt werden und derzeit ist kaum jemand in der Lage die Transaktionen nachzuvollziehen und die Akteure ausfindig machen zu können. Genau dieses Problem hat die politische Ebene in China ebenfalls gesehen und dem Treiben zeitweise ein Ende bereitet. Mehrfach wurden in China Handelsplätze für Kryptowährungen geschlossen, um der Möglichkeit zur Vermögensverschiebung z.B. ins Ausland Einhalt gebieten zu können. Im Anschluss wurden sogar die sog. Initial Coin Offerings, die Neuausgabe von anderen Token, untersagt", sagt Asien-Experte Andreas Lipkow."Aber auf der politischen Seite war die Interessenslage nicht wirklich klar. Verkörpert die Blockchain Technologie genau das, was die chinesische Regierung sucht. Eine neue und sehr innovative Technologie, die das Potential besitzt vorherrschende Prozesse und Systeme mit extrem disruptiver Sprengkraft angehen und aushebeln zu können. Um diese Technologie fördern und nutzen zu können, musste die Handelbarkeit der bisherigen Token erhalten bleiben. Ansonsten wäre der Anreiz für viele Entrepreneure und Entwickler nicht mehr vorhanden gewesen", ergänzt Lipkow.

Den vollständigen Artikel lesen ...