Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages Martin Luther King Day geschlossen.

TAGESTHEMA

Der Sportartikelhersteller Puma und Großaktionär Kering gehen künftig wieder stärker eigene Wege. Nachdem seit Monaten immer wieder über einen möglichen Puma-Verkauf spekuliert worden war, will der Pariser Luxusgüterkonzern sich nun wieder mehr auf sein Kerngeschäft konzentrieren und dazu einen Großteil seiner Puma-Aktien abgeben, wie Kering ankündigte. Dazu wollen die Franzosen 70 Prozent des Puma-Kapitals an die Kering-Aktionäre abspalten. Im Anschluss würde Kering nur noch 16 Prozent der Puma-Aktien halten. Puma würde damit an der Börse wieder deutlich an Gewicht gewinnen. Derzeit hält Kering noch über 86 Prozent, doch nach der Abspaltung würde der Streubesitz der Puma-Aktien an der Börse auf 55 Prozent zulegen. Dass es nicht mehr wird, liegt daran, dass Kering mit der Finanzholding Artemis seinerseits einen Großaktionär hat. Dieser wird bei der Puma-Abspaltung einen Anteil von 29 Prozent am Sportartikelhersteller erhalten. Kering will sich wieder stärker auf die eigentlichen Luxusartikel Mode, Lederwaren sowie Schmuck und Uhren konzentrieren. Das Unternehmen sei stolz, Puma bei seinem Turnaround geholfen zu haben. Künftig könnten die Aktionäre als Anteilseigner des Sportartikelkonzerns an dessen dynamischem Geschäft teilhaben. Puma wird an der Börse aktuell mit gut 5 Milliarden Euro bewertet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:00 AT/OMV AG, Zwischenbericht 4Q

10:00 DE/Drillisch AG, ao HV

12:15 US/Blackrock Inc, Ergebnis 4Q

12:50 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 4Q

14:00 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Einzelhandelsumsatz Dezember PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm 14:30 Verbraucherpreise Dezember PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 16:00 Lagerbestände November PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.769,20 -0,01 Nikkei-225 23.653,82 -0,24 Schanghai-Composite 3.432,69 0,21 INDEX zuletzt +/- % DAX 13.202,90 -0,59 DAX-Future 13.241,00 -0,18 XDAX 13.247,81 -0,17 MDAX 26.856,18 -0,36 TecDAX 2.650,10 0,01 EuroStoxx50 3.595,24 -0,40 Stoxx50 3.233,44 -0,40 Dow-Jones 25.574,73 0,81 S&P-500-Index 2.767,56 0,70 Nasdaq-Comp. 7.211,78 0,81 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,50% -82

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick - Mit einem zunächst freundlichen Start in den Freitag rechnen Händler an Europas Aktienmärkten. Sehr starke US-Vorgaben zogen die DAX-Terminkontrakte wieder nach oben. "Allerdings ist das mehr eine Erholungsreaktion, wie mit der EZB umgegangen wird, ist weiter offen", sagt ein Händler mit Blick auf das Protokoll der Europäischen Zentralbank (EZB) vom Vortag. Dort habe die Deutlichkeit den Markt überrascht, mit der die EZB auf ein Rückfahren der geldpolitischen Lockerung abziele. Dies sei die Anerkennung des Konjunkturbooms und seiner Folgen: "Der Boom überrascht immer noch viele Marktteilnehmer und vor allem seine Konsequenz, nämlich steigende Zinsen". Der DAX werde dadurch gebremst, vor allem durch den entsprechend steigenden Euro. Im Marktfokus steht auch die andere Seite des Booms - die Inflation. In den USA werden die Verbraucherpreise vorgelegt. Hier ist die Hoffnung groß, dass es zu keinem stärkeren Anstieg als erwartet kommt. Die Politikrisiken in Deutschland werden von Investmentausländern zudem kritischer gewertet als von Inländern. Denn bei den Sondierungsgesprächen zeichne sich kein Ende ab, urteilen die Analysten der Helaba: "Sollte sich die Regierungsbildung weiter in die Länge ziehen, könnte dies auch für Bremsspuren am Markt sorgen".

Rückblick - "Falkenhafte" EZB-Aussagen und ein daraufhin kräftig gestiegener Euro haben die europäischen Börsen am Donnerstag unter Druck gesetzt. Das Protokoll der jüngsten EZB-Sitzung ließ vermuten, dass die Geldpolitik in der Eurozone früher als bislang erwartet gestrafft werden könnte. Daraufhin stiegen die europäischen Anleiherenditen. So erhöhte sich die zehnjährige Bundrendite um 4 Basispunkte auf 0,52 Prozent, was den Bankenwerten zu Kursgewinnen verhalf. Der Sektor stieg um 0,3 Prozent. Die Ölwerte legten im Schnitt um 0,5 Prozent zu, während das Barrel Brent kurzzeitig über der Marke von 70 Dollar notierte. Auf der anderen Seite standen die Immobilienwerte abermals unter Druck, so verloren Vonovia 2,5 Prozent. Einzelhändler schwächelten ebenfalls, sie gaben im Schnitt um 1,4 Prozent nach. Hier belasteten vor allem die britischen Werte, so verloren Marks & Spencer 7 und Tesco 4,5 Prozent nach wenig überzeugenden Zwischenberichten. Richemont legten nach Vorlage von Zahlen 0,6 Prozent zu. Nach einem durchwachsenen Jahr 2017 kam der Ausblick des dänischen Schmuckkonzerns Pandora an der Börse nicht gut an, die Aktie verlor fast 11 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Größter Verlierer im DAX waren SAP (minus 3,3 Prozent) nach der Abstufung auf Equalweight von Overweight durch Morgan Stanley (MS). In der zweiten Reihe schlossen Covestro gut behauptet bei 88,52 Euro, nachdem Bayer 21 Millionen Aktien zu 86,25 Euro je Stück platziert hatte, entsprechend einem Gesamtvolumen von 1,8 Milliarden Euro. Laut Händlern verlief die Platzierung sehr gut. Übergeordnet steigt damit die Wahrscheinlichkeit auf eine Aufnahme von Covestro in den DAX als Ersatz für Prosieben. Mit starken Geschäftszahlen zum zweiten Quartal habe Hella (plus 2,5 Prozent) die Erwartungen übertroffen, hieß es bei Hauck & Aufhäuser (H&A). Fraport stiegen um 1,5 Prozent, nachdem die UBS die Aktie um zwei Stufen auf Kaufen angehoben hatte.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler hat sich die einzig handelbare Meldung um Puma gedreht. Der Sportartikelhersteller und Großaktionär Kering gehen künftig wieder stärker eigene Wege. Der Luxusgüterkonzern will einen Großteil seiner Puma-Aktien abgeben, wie Kering nach Xetra-Schluss ankündigte. Am Abend wurden Puma 0,5 Prozent schwächer gegen einen aber ansonsten steigenden Markt gestellt. Neue Rekordstände an der Wall Street weckten das Interesse an heimischen Aktien.

USA / WALL STREET

Freundlich - Dow, S&P-500 und Nasdaq-Composite markierten frische Allzeithochs, ebenso der Russell 2000. Angeführt wurde das Tableau von Aufschlägen im Energiesektor, nachdem die Erdölpreise auf ein frisches Dreijahreshoch gesprungen waren. Der Subindex der Branchentitel rückte um 2,0 Prozent vor. Selbst schwache wöchentliche Arbeitsmarktdaten beeinträchtigten die Konjunkturzuversicht nicht. Unterstützung kam indes vom Rentenmarkt, wo sich die Lage entspannte und ein Unsicherheitsfaktor für Aktien damit entfiel. Medienberichte, wonach China den Kauf von US-Anleihen einschränken oder gar einstellen wolle, hatten zu einem weltweiten Anstieg der Anleihezinsen geführt. Am Donnerstag bezeichnete Peking diese Berichte aber als unzutreffend. Im Energiesektor legten Chevron und Exxon Mobil um 3,0 bzw. 1,0 Prozent zu. Xerox legten um 5,0 Prozent zu. Laut informierten Kreisen verhandelt der Konzern mit Fujifilm über verschiedene mögliche Transaktionen, die einen Kontrollwechsel bei Xerox einschließen können. Delta Air Lines kletterten nach Geschäftszahlen über Markterwartung um 4,8 Prozent. DST Systems verteuerten sich um 5,0 Prozent. Der Datenverarbeiter stimmte seiner Übernahme durch SS&C Technologies zu. SS&C stiegen um 5,6 Prozent. In den USA fielen die Renditen im späten Handel, nachdem eine Auktion 30-jähriger US-Langläufer auf eine unerwartet kräftige Nachfrage gestoßen war. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen ermäßigte sich im Gegenzug um 2 Basispunkte auf 2,54 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.10 Uhr EUR/USD 1,2052 +0,1% 1,2039 1,2044 EUR/JPY 134,04 +0,1% 133,89 134,15 EUR/CHF 1,1762 +0,2% 1,1742 1,1739 GBP/EUR 1,1244 -0,0% 1,1246 1,1243 USD/JPY 111,23 -0,0% 111,24 111,39 GBP/USD 1,3550 +0,1% 1,3538 1,3541 Bitcoin BTC/USD 13.734,13 +2,1% 13.445,27 14.058,30

Der Dollar erholte sich mit dem Dementi aus China nur kurz, ehe der Euro einen kräftigen Schub aus Frankfurt erhielt. Aus dem EZB-Sitzungsprotokoll ging hervor, dass die Notenbanker wegen der verbesserten Inflationsaussichten die Kommunikation stärker auf die Leitzinsen ausrichten wollen. Händler sprachen von einem klaren Signal, dass auch in Europa die Zeit der ultralockeren Geldpolitik langsam auslaufe. Der Euro zog daraufhin von Kursen um 1,1940 Dollar steil an auf rund 1,2029 Dollar im späten US-Geschäft. Der ICE-Dollarindex reduzierte sich um 0,4 Prozent - vor allem wegen der Euro-Aufwertung. Am Freitagmorgen tendiert der Euro über der Marke von 1,20 Dollar seitwärts.

ROHSTOFFE

