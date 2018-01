DAX - Es wird langsam kritisch (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Abwärts Rückblick: Der DAX war am Mittwoch nach dem Scheitern an der Hürde bei 13.402 Punkten unter Druck geraten und in einer steilen Abwärtsbewegung bis an den Bereich der Supportmarke bei 13.243 Punkten eingebrochen. Dort konnte sich der Index im gestrigen Handel zunächst stabilisieren, ohne eine spürbare Erholung zu starten. Am Nachmittag legten die Bären nach und drückten den Index unter die 13.243 Punkte-Marke. Es folgte ein Ausverkauf, der erst bei 13.150 Punkten gestoppt wurde. Noch befindet sich der Index damit in einer Korrektur des massiven Anstiegs seit Jahresbeginn. Die Gefahr weiterer Verluste ist allerdings deutlich gestiegen. ...

