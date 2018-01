Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,2063 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Zum Franken zeigt sich der Euro bei 1,1760 CHF gegenüber Donnerstagabend nochmals etwas fester. Der US-Dollar kann sich mit 0,9764 CHF in etwa auf Ebene des Vorabends halten. Am Donnerstag war der Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...