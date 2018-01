Die Grünen-Bundestagsfraktion wählt heute ihre Fraktionsspitze neu. Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter dürften das Rennen machen. Die Zukunft des profiliertesten Grünen-Politikers ist dagegen ungewiss.

Die Bundestagsfraktion der Grünen wählt am heutigen Freitag ihre Doppelspitze neu. Während sich die Parteiführung der Ökopartei Ende Januar völlig neu aufstellen wird, sind an der Fraktionsspitze keine Veränderungen zu erwarten. Vermutlich werden die alten Fraktionschefs auch die neuen sein: Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter. Der scheidende Parteichef Cem Özdemir, Spitzenkandidat der vergangenen Bundestagswahl, steht nicht zur Wahl. Er hatte erklärt, sich nicht zu bewerben, weil er keine Mehrheit für sich sieht.

Was nun aus einem der profiliertesten Grünen-Politiker wird, dahinter steht derzeit ein großes Fragezeichen. Göring-Eckardt erklärte, sie wolle, dass er "eine herausragende Rolle bekommt". Es wäre dumm, wenn wir sein Talent nicht nutzten, sagte sie dem Berliner "Tagesspiegel". Özdemir war über neun Jahre lang Vorsitzender seiner Partei. Er hatte darauf spekuliert, Minister in einer Jamaika-Koalition zu werden. Nun steht er ganz ohne Führungsposition da. "Ich füge mich dem - aber ohne Groll", sagt Özdemir selbst dazu.

Bewegung gibt es in der Fraktion nur bei den stellvertretenden Vorsitzenden, die allerdings erst in den kommenden Tagen gewählt werden. So hatte ...

