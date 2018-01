FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Dialog Semiconductor mit "Reduce" und einem Kursziel von 26 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analyst Sebastien Sztabowicz bemängelte die starke Abhängigkeit des Halbleiterunternehmens vom Hauptkunden Apple, der für 75 Prozent des Dialog-Umsatzes sorgt. Seinen Berechnungen zufolge bestehe ein 50-prozentiges Risiko, dass Dialog bis zum Jahr 2021 keine Strommanagement-Chips mehr an Apple liefert, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit sei das Chance-Risiko-Verhältnis der Dialog-Aktie unattraktiv./edh/la

Datum der Analyse: 12.01.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN GB0059822006

AXC0062 2018-01-12/08:48