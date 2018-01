Ergänzung des bestehenden Geschäftsmodells im Sektor LED, Energy Smart Cities

TROY, Mich., 12. Jan. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Viper Networks, Inc. (OTC Pink:VPER), (Company), ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Markt für LED-Produkte & integrierte Systeme mit besonderem Fokus auf Smart Cities (http://apollosmartlights.com/) kündigte heute an, dass das Unternehmen in eine strategische Branche expandiert, indem eine neue aufstrebende Sparte der Blockchain and Crypto Mining Technologies Group geschaffen wird.

Viper Networks strebt Erfolg über die Führungsposition in nur einem Sektor an, indem es schnell entstehende, starke Technologien nutzt, die die Kerntechnologien, -produkte und -dienstleistungen des Unternehmens innerhalb der LED-Branche stärken können.

Farid Shouekani, General Manager des Unternehmens, sagte: "Wir befinden uns im frühen Stadium der Blockchain-Technologie und unser Team hat Anwendungen gefunden, die unser bestehendes Geschäft weitgehend ergänzen und Viper Networks enorme Wachstumschancen bieten."

"Wir werden unsere Shareholder weiterhin über zukünftige Ereignisse und Entwicklungen informieren."

Informationen über Blockchain-Technologie:

Blockchain ist ein unbestechlicher Vorreiter für wirtschaftliche Transaktionen, die so programmiert werden können, dass sie nicht nur Finanztransaktionen sondern jegliche Werte aufzeichnen können. Ursprünglich wurde Blockchain für die digitale Währung Bitcoin entwickelt, aber die Tech-Gemeinde entdeckt nun auch andere potenzielle Nutzungsweisen der Technologie.

Indem digitale Informationen verteilt, jedoch nicht kopiert wird, hat die Blockchain-Technologie das Fundament eines neuartigen Internets geschaffen, in dem diese Technologie fest verankert ist. Die Blockchain kann jedoch nicht von einer einzigen Stelle kontrolliert werden und hat keine Fehlerstellen, da Informationen blockweise gespeichert werden, die im Netzwerk identisch sind.

Außerdem gibt es keine zentrale Version dieser Information, die ein Hacker beschädigen könnte.

Der Bitcoin wurde im Jahr 2008 erfunden. Seitdem läuft die Blockchain-Technologie des Bitcoin ohne nennenswerte Störung.

Informationen über Crypto-Mining:

Das Crypto-Mining ist ein Sektor, den das Unternehmen aktiv für sich erschlossen hat aufgrund der großen Mengen notwendiger Energie für das Mining, was sich perfekt mit der Sparte Energy von Viper Networks zusammenfügt, um kostengünstige Energielösungen bereitzustellen. Der Anstieg des Bitcoin-Kurses hat auch zu einem enormen Anstieg der verbrauchten Elektrizität geführt. Der Index von Alex de Vries zeigt, dass Bitcoin-Miners weltweit so viel Energie nutzen könnten, wie etwa 2,3 Millionen amerikanische Haushalte benötigen. Der Einsatz von Technologie für erneuerbare Energie steigt in den USA und weltweit weiter an.

Weitere Informationen: www.ViperNetworks.com (http://www.vipernetworks.com/).

