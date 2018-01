Als am Mittwoch das Gerücht umging, China könnte das Volumen seiner Käufe von US-Staatsanleihen entweder deutlich reduzieren oder ganz auf null herunterfahren, reagierte man am Devisenmarkt mit Käufen beim US-Dollar, was dazu führte, dass die Euro/US-Dollar-Relation, die zuvor unmittelbar davor stand, das Jahreshoch 2017 (1,2092 US-Dollar) zu überwinden, nach unten drehte.

