DAX-Analyse am Morgen: Drehen die Bullen den Spieß wieder um?

Während die US-Märkte die nächsten Rekordstände feierten, sorgten Euro-Kurse oberhalb von 1,20 USD hierzulande für lange Gesichter. Der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) gab am zweiten Verlusttag in Folge weitere 0,6% ab und beendete den Handel an der unteren Begrenzung der wichtigen Haltezone zwischen 13.220 und 13.200. Ähnlich wie schon am Vortag nutzen jedoch einige Anleger das Tagestief bei 13.152 zum Einstieg bzw. Nachkauf, sodass weiterhin von einem Pullback gesprochen werden kann. Allerdings mit einer Einschränkung:

