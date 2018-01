Frankfurt - Die temporäre Schwächephase des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hielt auch am Donnerstag weiter an, so die Analysten der Helaba. Dies sei bemerkenswert, da der deutsche Aktienmarkt recht euphorisch ins neue Jahr gestartet sei. Es scheine, als würden verschiedene Faktoren, welche bis vor kurzem als selbstverständlich hingenommen worden seien, nun verstärkt kritisch hinterfragt.

