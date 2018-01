IRW-PRESS: Spearmint Resources Inc.: Spearmint schließt Erwerb von zwei Mineralkonzessionsgebieten in BC ab

Spearmint Resources Inc. (SRJ oder das Unternehmen) (SRJ-TSX.V) (SPMTF-OTCBB) (A2AHL5--FWB) möchte bekannt geben, dass das Unternehmen den Erwerb von zwei Mineralkonzessionsgebieten in BC abgeschlossen hat und nun im Besitz sämtlicher Anteile (100 Prozent) am Magnesiumprojekt WHY WEST in der Nähe von Rossland (BC) und den Konzessionen BUDDY in der Region Golden Triangle (BC) ist.

Die Konzessionen BUDDY grenzen unmittelbar an die Konzession EL North, die sich auch im Besitz von Spearmint befinden. Diese Konzession liegt wiederum in direkter Nachbarschaft zum Grundbesitz von Garibaldi Resources Corp. (GGI - TSX Venture) in der Region Golden Triangle (BC). Die Claims haben eine Grundfläche von rund 4.400 Acres.

James Nelson, President von Spearmint, sagte dazu: Der Erwerb dieser beiden neuen Projekte verdeutlicht die Entschlossenheit der Geschäftsleitung von SRJ, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Diese Regionen könnten beide wichtige Bausteine für die weitere Entwicklung von Spearmint sein. Die Region Golden Triangle in British Columbia hat sich als Bergbaugebiet von globalem Interesse bewährt und wir sehen der bevorstehenden Bohrsaison 2018 mit Spannung entgegen. Die vor Kurzem angekündigte Privatplatzierung, die wir in Kürze schließen sollten, umfasst Flow-Through-Mittel, die wir in BC und in die Vanadiumkonzessionen in Quebec investieren werden. Wir erwarten, in Kürze auch die Betriebstätigkeit in unseren Lithiumprojekten in Clayton Valley aufzunehmen. 2018 sollte für Spearmint das geschäftigste Jahr seit Langem werden.

Die am 7. Dezember 2017 angekündigte Privatplatzierung sieht die Ausgabe von Non-Flow-Through-Einheiten mit einem vollständigen Warrant (drei Jahre Laufzeit und 0,08 $ Ausübungspreis) zum Preis von 0,05 $ sowie von Flow-Through-Einheiten mit einem vollständigen Warrant (zwei Jahre Laufzeit und 0,10 $ Ausübungspreis) zum Preis von 0,065 $ vor. In Verbindung mit dieser Privatplatzierung könnten Vermittlungsprovisionen bezahlt werden. Bei Fragen hinsichtlich der Privatplatzierung setzen Sie sich bitte unter der gebührenfreien Rufnummer (in Nordamerika) 1 855 646 6901 oder per E-Mail an info@spearmint.ca mit uns in Verbindung. http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42059/SRJ NR Jan 12 closes acquisition_DEprcom.001.jpeg

Über Spearmint Resources

Die aktuellen Projekte von Spearmint beinhalten ein Portfolio mit Lithiumkonzessionen. Die Lithiumprojekte Clayton Valley in Nevada, die aus zwei Konzessionen mit einer Grundfläche von 800 Acres bestehen, grenzen an die Projekte von Pure Energy Minerals (PE.v) und Cypress Development Corp. (CYP.v) an. Das Unternehmen verfügt außerdem über drei Lithiumprojekte in Quebec: die 4.485 Acres große Lithiumkonzession Pressiac, die 524 Acres umfassende Lithiumkonzession Whabouchi und die 2.636 Acres große Lithiumkonzession Whabouchi Lakes West unweit der Projekte von Nemaska Lithium Inc. (NMX.t) und Critical Elements Corp. (CRE.v).

Spearmints Vanadiumprojekte Chibougamau, die aus fünf unabhängigen Konzessionen mit 9.735 Acres Grundfläche bestehen, grenzen an die Vanadiumlagerstätte im Vanadiumprojekt Ilmenite von BlackRock Metals (Privatunternehmen), das Projekt von Vanadiumcorp Resource Inc. (VRB-TSX.V) und das Vanadiumprojekt von Vanadium One Energy Corp. (VONE-TSX.V) oder befinden sich in deren Nähe.

Spearmints Projekte umfassen auch drei Goldschwerpunktgebiete in British Columbia: die Goldkonzessionen im Golden Triangle, die aus vier unabhängigen Konzessionen mit 4.095 Acres Grundfläche bestehen und an ein Projekt von GT Gold Corp (GTT.v) grenzen; die Konzessionen Gold Mountain, die aus drei unabhängigen Konzessionen mit 1.245 Acres Grundfläche bestehen und an ein Projekt von Barkerville Gold Mines (BGM.v) grenzen, und das 3.052 Acres große Kupfer-Gold-Projekt NEBA, das an den Grundbesitz von Aben Resources Ltd (ABN.v) grenzt. Das 8.482 Acres große Nickel-Kupfer-Projekt EL North von Spearmint umfasst die zusammenhängenden Konzessionen EL North und EL North 2.

Wenn Sie in den Nachrichtenverteiler von Spearmint aufgenommen werden oder an der Privatplatzierung teilnehmen möchten, senden Sie Ihre E-Mail-Adresse bitte an info@spearmintresources.ca. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung ist SRJ verpflichtet, einen Betrag von 19.850 Dollar zu bezahlen.

Kontaktinformationen: Tel: 1604646-6903 www.spearmintresources.ca info@spearmintresources.ca James Nelson President Spearmint Resources Inc.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange Inc. als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

