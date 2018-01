Die Ölpreise sinken am Freitag leicht. Noch am Vortag hatten die Preise für die Sorten WTI und Brent ihren höchsten Stand seit Ende 2014 erreicht. Geringere Lagerbestände an Rohöl in den USA hatten die Preise gestützt.

Die Ölpreise sind am Freitag gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 69,10 US-Dollar. Das waren 16 Cent weniger ...

