Der Euro legt am Freitagmorgen leicht zu. Am Vortag war er über die Marke von 1,20 Dollar gestiegen. Am Nachmittag könnten Preisdaten aus den USA für erneute Impulse sorgen.

Der Euro hat am Freitag seine starken Kursgewinne halten können. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2043 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische ...

