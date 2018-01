Frankfurt - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) hat deutliche Verluste erlitten, nachdem das Protokoll der EZB-Ratssitzung von Mitte Dezember Spekulationen auf eine Wende in der Geldpolitik schürte, so die Analysten der Helaba.Mit dem Kursrückgang bleibe der technische Ausblick getrübt. Der MACD und der DMI stünden im Verkauf und die Stochastik zeichne eine überverkaufte Marktlage. Unterstützungen würden die Analysten bei 160,26/27 und 159,78 lokalisieren. Datenseitig werde es heute in den USA interessant. Hier würden ein leichter Anstieg der Verbraucherpreise und ein erneutes Plus der Einzelhandelsumsätze erwartet. Insgesamt sollte der Rentenmarkt von dieser Seite keine Unterstützung erwarten. Die Trading-Range liege zwischen 160,00 und 161,20.

