Hamburg - Kapitulation. Das war der vorherrschende Eindruck, den man in den vergangenen Monaten im Gespräch mit Anlegern gewinnen konnte, wenn es um die Aussichten für die Zinsen ging, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Mit den Worten "die steigen nie mehr, Zero4Eva, die Renditen sind wie festgenagelt" sei diese Resignation beschrieben worden. Auf der Jagd nach Rendite würden für Unternehmensanleihen Risikoprämien akzeptiert, die diesen Namen nicht verdient hätten; Kryptowährungen würden eine an die holländische Tulpenmania erinnernde Spekulationswelle erfahren; und die als alternativlos dargestellten Aktien würden unter anderem in den USA von einem Rekord zum nächsten jagen. Aber Sie kennen das Sprichwort, das sich hier auf die Zinsentwicklung anwenden lässt: Wenn die Nacht am dunkelsten ist, ist die Dämmerung am nächsten, so die Analysten der HSH Nordbank AG.

