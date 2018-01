Von Tatyana Shumsky und Ezequiel Minaya

NEW YORK (Dow Jones)--Bei IBM kommt es zu einem Wechsel im Management: Neuer Finanzvorstand wird James Kavanaugh, während der derzeitige CFO Martin Schroeter eine neue Rolle im Unternehmen erhalten wird. Kavanaugh ist derzeit Senior Vice President, Finance and Operations, und war zuvor Vice President und Controller von IBM. Sein Vorgänger Schroeter werde eine vertriebsorientierte Funktion als Senior Vice President für den Bereich Global Markets übernehmen. Schroeter war zuvor General Manager von IBM Global Financing, bevor er im Januar 2014 Finanzchef wurde. Es sei üblich für IBM, dass die Führungskräfte im Januar neue Aufgaben erhielten, denn so könnte man sicherstellen, dass die besten Talente in Schlüsselpositionen arbeiteten, sagte ein IBM-Sprecher.

January 12, 2018

