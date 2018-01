Der Schwung ist erst einmal dahin am deutschen Aktienmarkt. Auch gestern ging es für den DAX nach unten. Dabei hatte der Handelstag ruhig angefangen. Erst am Nachmittag setzte dann ein Abwärtschwung ein, von dem sich der DAX nicht mehr erholte. Am Ende lag er bei 13.203 Punkten. Das ist ein Minus von 0,6 Prozent. Marktidee: PlatinDer Platin-Kurs befindet sich seit dem Jahr 2011 in einem langfristigen Bärenmarkt. Den Tiefpunkt markierte Platin im Januar 2016 bei 810 US-Dollar. Seitdem erlebte der Kurs eine ziemliche Berg- und Talfahrt. Zuletzt ging es deutlich nach oben. Gestern übersprang der Platin-Kurs eine wichtige charttechnische Marke.