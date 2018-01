Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-01-12 / 08:45 Agentur Tonka erweitert Geschäftsleitung um Joschka Rugo Joschka Rugo verstärkt seit Januar 2018 die Geschäftsleitung der Berliner Kommunikationsagentur Tonka (www.tonka-pr.com [1]) und leitet das Unternehmen nun gemeinsam mit Thomas Rosenwald. Zuvor verantwortete Herr Rugo bereits zwei Jahre lang als Head of Public Relations bei Tonka Teile des Bestandskundengeschäfts der Agentur und übernimmt diesen Part nun weitgehend vollständig. Joschka Rugo, Geschäftsführer Tonka GmbH "Die Medienlandschaft und mit ihr die Bedürfnisse von Kunden verändern sich ständig. Dieser Entwicklung nicht hinterherzulaufen, sondern unseren Kunden immer modernste Kommunikationslösungen bieten zu können, ist unser Anspruch und meine Aufgabe als neuer Geschäftsführer von Tonka", kommentiert Rugo. Thomas Rosenwald wird sich fortan auf die internationale Expansion und die Weiterentwicklung des Performance-Arms der Agentur fokussieren. "Tonka liegt seit vier Jahren auf starkem Wachstumskurs. Nun expandieren wir mit unserem Performance-Geschäft in weitere internationale Medienmärkte und stellen uns im Team noch breiter auf", so Thomas Rosenwald, Geschäftsführer und Partner von Tonka. "Mit Joschka Rugo haben wir einen exzellenten Strategen für die Geschäftsleitung gewonnen und freuen uns nun auf weiteres, substanzielles Wachstum." Joschka Rugo ist ausgebildeter Kommunikations- und Medienwissenschaftler, arbeitete mehrere Jahre als Journalist bei der Nachrichtenagentur dapd, ehe er die Public Relations-Abteilung bei Deutschlands Marktführer für Crowdinvesting, Companisto, aufbaute und leitete. Als Mitgründer eines Berliner Startups war er anschließend ein Jahr lang als Prokurist tätig, ehe er im August 2015 zu Tonka wechselte. Über Tonka Tonka (www.tonka-pr.com [1]) ist eine Berliner Kommunikations-Agentur und Spezialist für moderne, integrative und datengetriebene Kommunikationsmaßnahmen. Tonka erarbeitet integrative Kommunikationsstrategien, die PR, SEO, Social Media und Influencer Marketing sorgsam aufeinander abstimmen, um maximale Wirkung zu entfalten. Tonka bietet moderne, wertschöpfende Öffentlichkeitsarbeit mit einem ergebnisorientierten Ansatz. Am Berliner Standort beschäftigt das Unternehmen aktuell 15 Mitarbeiter. Medienkontakt: Klaas Geller | klaas.geller@tonka-pr.com | fon. +49.302759597312 Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Tonka GmbH Schlagwort(e): Werbung/Kommunikation 2018-01-12 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 644841 2018-01-12 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=0cd53ac9fc21e70d8c1faca98bef2207&application_id=644841&site_id=vwd_london&application_name=news

