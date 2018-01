FRANKFURT (Dow Jones)--Der Pharmakonzern Roche kann sein MS-Medikament Ocrevus nun auch in Europa vermarkten, nachdem die EU-Gesundheitsbehörde das Mittel zugelassen hat. Eingesetzt werden kann es demnach zur Behandlung von schubförmiger (RMS) sowie primär progredienter multipler Sklerose (PPMS). PPMS ist eine schwere Form von multipler Sklerose, die durch einen kontinuierlich fortschreitenden Verlauf ohne akute Schübe oder Phasen mit nachlassenden Symptomen gekennzeichnet ist. Bei rund 15 Prozent der Patienten mit MS wird die primär progrediente Form der Erkrankung diagnostiziert.

Multiple Sklerose (MS) betrifft laut Roche etwa 700.000 Patienten in Europa, rund 96.000 von ihnen haben die stark behindernde Verlaufsform. In vielen anderen Ländern, auch in den USA und der Schweiz, ist Ocrevus bereits zugelassen.

