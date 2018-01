Aschheim - Durch die Ausweitung der Zusammenarbeit mit Weizmann Forex Ltd in Indien gibt Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) Verbrauchern vor Ort nun die Möglichkeit, noch mehr internationale Geldüberweisungen an tausenden Standorten in ganz Indien zu empfangen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung.

