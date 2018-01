BERLIN (Dow Jones)--CDU, CSU und SPD wollen die Große Koalition fortsetzen. Nach fast 24-stündigen Verhandlungen im Willy-Brandt-Haus erzielten die drei Parteien am Morgen einen Durchbruch bei den Sondierungen, wie Teilnehmer berichten. Strittig waren bis zuletzt die von der SPD verlangte Steuererhöhung, die Einführung einer Bürgerversicherung im Gesundheitswesen und die Begrenzung der Zuwanderung. Nun muss ein SPD-Parteitag am 21. Januar dem 28-seitigen Sondierungsergebnis zustimmen, bevor in echte Koalitionsverhandlungen eingetreten werden kann. CSU-Chef Horst Seehofer erwartet, dass um Ostern herum eine neue Regierung stehen könnte.

January 12, 2018 03:04 ET (08:04 GMT)

