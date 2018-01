Immer wieder kommt es vor, dass Börsianer auf der Suche nach historischen Kursen sind. Ob nun für Aktien, Indizes oder andere Wertpapiere, historische Kurse kann man immer gebrauchen. Sei es nun, um eine eigene Historie in Excel anzulegen oder eigene Charts entwickeln zu wollen. Auch die PRIMex-Chartanalyse ist in Excel durch historische Aktienkurse entstanden. So unterschiedlich die Gründe sein mögen, ...

