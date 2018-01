BERLIN (dpa-AFX) - Union und SPD wollen nach einem vorläufigen Ergebnispapier ihrer Sondierungen "eine stabile und handlungsfähige Regierung bilden". Wie es in der Präambel weiter heißt, streben die Parteien zudem "einen neuen europapolitischen Aufbruch" an. CDU, CSU und SPD wollen zudem "den sozialen Zusammenhalt in unserem Land stärken und die entstandenen Spaltungen überwinden", heißt es in dem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Papier./had/hoe/jac/bw/bk/rm/ted/hrz/poi/sam/mfi/ctt/DP/zb

