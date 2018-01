FRANKFURT (Dow Jones)--China bleibt für Volkswagen der wichtigste Absatzmarkt. Der Konzern verkaufte mit seinen chinesischen Partnern im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben 3,177 Millionen Fahrzeuge unter der Marke VW, 5,9 Prozent mehr als 2016 und ein neuer Absatzrekord.

Laut Landeschef Stephan Wöllenstein hat sich das Wachstum zum Jahresende noch einmal beschleunigt: Der Dezember sei mit 342.100 ausglieferten Volkswagen "der beste Monat aller Zeiten" gewesen. China ist auch für die anderen Hersteller als Absatzmarkt sehr wichtig.

VW produziert seine Fahrzeuge in dem Land in zwei deutsch-chinesischen Gemeinschaftsunternehmen: SAIC Volkswagen und FAW-Volkswagen. Beide werden künftig auch in China gefertigte Modelle exportieren, sich dabei aber auf Schwellenländer und zunächst auf Südostasien beschränken, wie der Konzern separat mitteilte.

Testweise sind erste Ausfuhren bereits in diesem Monat in die Philippinen geplant. Regulär soll mit dem Export von China-VWs im März geplant. Als Volumen nennt VW mehrere tausend Fahrzeuge jährlich. Weiming Soh, Vizepräsident der Volkswagen Group China, erklärte, das Vorhaben zeige, dass die in China vom Band laufenden VW-Modelle international wettbewerbsfähig seien.

January 12, 2018

