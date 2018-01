Der Schuldspruch eines türkischen Bankers durch ein US-Gericht sorgte in der Türkei für großen Unmut. Nun warnt das Außenministerium in Ankara seine Bürger ausdrücklich vor eine Reise in die Vereinigten Staaten.

Die Türkei warnt ihre Bürger vor Reisen in die USA. Dort drohten ihnen willkürliche Festnahmen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...