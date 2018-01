Schwedische Inflation scheint vor den US-Daten im Fokus zu stehen US-Daten: VPI und Einzelhandelsumsätze werden veröffentlicht Mehrere Reden von Zentralbankmitgliedern stehen ebenfalls auf der Agenda

Zusammenfassung:Der US-Dollar war in letzter Zeit von einer bemerkenswerten Volatilität geprägt. Der Beginn der Woche war recht vielversprechend, allerdings verschlechterte sich die Stimmung deutlich durch die Meldungen aus China bezüglich des US-Anleihemarkts. In der Tat sah der EURUSD ein paar Schwankungen nach oben und nach unten, war aber letztendlich in der Lage sich oberhalb der 1,20-Marke einzupendeln. Somit könnten die heutigen Daten der letzte Ausweg für den USD sein, zumindest wenn er von seinem bullischen Momentum wenigstens etwas zurückgewinnen will. Bevor die US-Daten veröffentlicht werden, erhalten wir aber auch die Inflationsdaten aus Schweden, die ebenfalls eine wichtige Rolle spielen könnten. 9:30 Uhr - Schwedischer Verbraucherpreisindex: Die skandinavischen Währungen hatten ein paar harte Wochen, da Händler sich überwiegend ...

