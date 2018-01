BERLIN (dpa-AFX) - Die Spitzen von Union und SPD haben sich auf eine deutliche Stärkung der Europäischen Union verständigt. Dazu soll auch mehr Geld aus Deutschland nach Brüssel fließen. "Wir wollen die EU finanziell stärken, damit sie ihre Aufgaben besser wahrnehmen kann: Dafür werden wir bei der Erstellung des nächsten mehrjährigen Finanzrahmens Sorge tragen", heißt es in einem von den Partei- und Fraktionsspitzen in den Sondierungsverhandlungen am Freitag beschlossenen Papier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. "Wir sind auch zu höheren Beiträgen Deutschlands zum EU-Haushalt bereit."/jac/bw/bw/rm/jac/ted/hrz/hoe/poi/had/sam/mfi/DP/stw

