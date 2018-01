Der starke Euro trübt weiterhin die Stimmung am deutschen Aktienmarkt. Während in den USA die Börsen-Party tobt, zieht sich der DAX ins stille Kämmerlein zurück. Sollte er dabei zumindest die Marke von 13.200 Punkten wahren, ändert sich allerdings nichts an der übergeordneten charttechnischen Ausgangslage, so Thomas Bergmann von DER AKTIONÄR. Worauf Anleger achten sollten, erfahren Sie im Video! Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann im Gespräch mit Moderatorin Cornelia Eidloth. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check ab sofort immer live um 09:30 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.