Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) kann ihre Expansion auf dem weltweit größten Remittance-Markt weiter fortsetzen.

Durch die Ausweitung der Zusammenarbeit mit Weizmann Forex Ltd in Indien gibt Wirecard Verbrauchern vor Ort nun die Möglichkeit, noch mehr internationale Geldüberweisungen an tausenden Standorten in ganz Indien zu empfangen.

Mit eingehenden Überweisungen in Höhe von 62,7 Milliarden USD im Jahr 2016 ist Indien heute der größte Remittance-Markt der Welt. Da internationale Geldüberweisungen entscheidend für Wirecards Bestreben nach finanzieller Eingliederung in Indien sind, setzt der globale Zahlungsexperte sein engmaschiges Agentennetzwerk im Land bestmöglich ein.

Dadurch, dass Wirecard Finanzdienstleistungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...