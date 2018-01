Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit leichten Aufschlägen in den Freitagshandel gestartet. Dabei profitiert er von positiven Vorgaben aus den USA, wo die Kurse am Vortag gegen Handelsende angezogen hatten. Händler sprachen von einer "Wiederaufnahme der Rekordjagd" an der Wall Street, nachdem sich Berichte über einen möglichen Kaufstopp von US-Staatsanleihen durch China als unzutreffend erwiesen hätten. In Asien fielen die Vorgaben derweil gemischt aus.

Hierzulande stehen zum Wochenschluss die Grossbanken CS und UBS unter Beobachtung, denn die US-amerikanischen Konkurrenten JPMorgan Chase und Wells Fargo haben ihre Zahlen für das vierte Quartal angekündigt. Auch von Konjunkturseite her gehen die Blicke am Berichtstag in die Vereinigten Staaten. Anleger warteten gespannt auf die US-Konsumentenpreise, die Aufschluss über die Inflation geben könnten. Im Handel ist die Hoffnung gross, dass es dabei zu keinem stärkeren Anstieg als erwartet kommt. Denn die Teuerung ist eines der Hauptkriterien, an denen das Fed ihre Geldpolitik ausrichtet.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr 0,36% höher bei 9'538,20 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) liegt ebenfalls 0,36% höher bei 1'557,51 Zählern und der breite Swiss Performance Index (SPI) gewinnt 0,30% auf 10'936,47 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 24 im Plus, fünf im Minus und einer (Geberit) unverändert.

Am stärksten im Plus stehen im frühen Handel Clariant (+1,3%), die damit ihre Vortagesverluste wieder wettmachen können. Nach einer Herabstufung durch Merrill Lynch auf "Neutral" von ...

