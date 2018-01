Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Bei den Sondierungen über die Fortsetzung einer Großen Koalition hat sich die Union bei Steuern und dem Gesundheitswesen gegen die SPD durchgesetzt. Die von den Sozialdemokraten verlangte Anhebung des Spitzensteuersatzes von 42 auf 45 Prozent wird es genauso wenig geben wie die Einführung einer Bürgerversicherung, wie aus einem Entwurf zum Sondierungspapier hervorgeht. Beides waren Kernforderungen mit denen der SPD-Vorsitzende Martin Schulz in die Gespräche mit CDU und CSU eingetreten ist.

In der SPD herrscht eine ausgeprägte Skepsis gegen eine Fortsetzung der Regierungsarbeit mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Die Parteijugend (Jusos) hat sich klar gegen schwarz-rot ausgesprochen. "Beim Blinddarm, wie auch in Sondierungsgesprächen: obacht bei Durchbrüchen", schrieb Juso-Chef Kevin Kühnert sarkastisch auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Am 21. Januar entscheidet ein SPD-Parteitag, ob echte Koalitionsverhandlungen mit der Union aufgenommen werden sollen.

Auch die SPD verbucht Erfolge

Auf der Habenseite verbuchte Schulz, dass die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung wieder zu gleichen Teilen von Beschäftigten und Arbeitgeber gezahlt werden sollen. Derzeit zahlen die Arbeitnehmer einen Aufschlag. "Wir werden die Parität bei den Beiträgen zur Gesetzlichen Krankenversicherung wiederherstellen", heißt es in dem Entwurf.

Intensiv gerungen wurde auch über den Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutz. Die CSU bestand darauf, dass dieser weiter ausgesetzt bleibt. Die Sondierer verständigten sich auf einen Kompromiss. Pro Monat sollen 1.000 Familienangehörige nach Deutschland nachgeholt werden dürfen.

Die CSU bekam außerdem ihre Obergrenze für den Zuzug von Flüchtlingen, auch wenn der Begriff vermieden wird. Jährlich sollen nicht mehr als 180.000 bis 220.000 Zuwanderer aufgenommen werden. Die drei Parteien einigten sich außerdem für die laufende Legislaturperiode auf die stufenweise Abschaffung des Solidaritätszuschlags. "Wir wollen den Soli schrittweise abschaffen", heißt es in dem Papier. Bis 2021 sollen 90 Prozent der Soli-Zahler vom Aufschlag auf die Einkommensteuer befreit werden.

January 12, 2018

