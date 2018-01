Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für IBM von 140 auf 152 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Die Analysten begründeten die Zielerhöhung in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einer Verschiebung des Bewertungshorizonts um 12 Monate in die Zukunft. Mit Blick auf die anstehenden Zahlen für das vierte Quartal rechnen sie mit dem ersten Anstieg des Umsatzwachstums in mehreren Jahren. Die Bruttogewinnmarge dürfte aber erneut unter Druck gestanden haben./mis/la Datum der Analyse: 12.01.2018

AFA0026 2018-01-12/10:43

ISIN: US4592001014