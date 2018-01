Der ungeliebte Eigentümer Kering verabschiedet sich bei Puma. Vorstandschef Bjørn Gulden freut sich auf mehr Unabhängigkeit und peilt den Aufstieg in den MDax an. Mit dem Aktienkurs geht es zunächst aber abwärts.

Puma wird bald wieder unabhängig. Kein Wunder, dass sich Vorstandschef Bjørn Gulden an diesem Freitagmorgen in glänzender Laune zeigte. "Für uns als Management ist das die bevorzugte Option", frohlockte der Norweger in einer Telefonkonferenz.

In der Tat: Für den 52-Jährigen und seine Kollegen an der Spitze der Marke mit dem Raubtierlogo hätte es nicht besser laufen können. Am Donnerstagabend hat Großaktionär Kering angekündigt, seine Puma-Aktien im Frühjahr unter den eigenen Anteilseignern als Dividende zu verteilen. Bislang hielten die Franzosen 86 Prozent an dem Herzogenauracher Sportkonzern. Künftig wird es keinen Mehrheitsaktionär mehr geben. Gulden braucht sich damit nicht mehr mit Paris absprechen, wenn es um wegweisende Entscheidungen geht. Damit werde Puma noch wendiger, betonte der Manager.

Es hätte auch ganz anders laufen können. Seit Jahren schon hielten sich Gerüchte, Kering würde Puma verkaufen - an Investoren oder Wettbewerber. Dann hätte Gulden womöglich seinen Schreibtisch in Herzogenaurach räumen oder sich zumindest mit einem neuen Eigentümer arrangieren müssen.

Nun aber werde er die eingeschlagene Strategie fortsetzen, so Gulden. Der ehemalige Profi-Kicker versucht seit seinem Amtsantritt vor vier Jahren, die Marke wieder auf den Fußballplätzen ...

