Hannover - Aussagen der EZB, die die Hoffnung auf einen, wenn auch langsamen Ausstieg aus der Nullzinspolitik schürten, sorgten für einen deutlichen Anstieg der Gemeinschaftswährung und in Folge für sinkende Kurse am deutschen Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) -0,59%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) -0,36%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) +0,01%), so die Analysten der Nord LB.

