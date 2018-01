IOTA ist die europäische Antwort auf Bitcoin. Ende 2017 legte die Kryptowährung in wenigen Wochen über 1.000 Prozent zu. Die Vision: Die Weiterentwicklung der Blockchain sichert in Zukunft skalierbare und kostenfreie Transaktionen zwischen Maschinen und Autos. Mitgründer ist der 21-jährige Dominik Schiener. Als er schon als 14-jähriger bei eBay einen Shop betrieb war er jedoch zu junge, um über PayPal Geld erhalten zu könne. "Und so bin ich auf Bitcoin gestoßen", so Dominik Schiener gegenüber dem AKTIONÄR, der ihn für folgendes Interview (erschienen in der Ausgabe 50/2017) in Berlin getroffen hat.

Den vollständigen Artikel lesen ...