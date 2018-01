BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 11-Jan-18 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 11/01/2018 IE00B88D2999 16005 GBP 4015322.676 250.8792675 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 11/01/2018 IE00B7VB3908 360496 GBP 5026456.223 13.94316781 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 11/01/2018 IE00B7SD4R47 90872 EUR 21332279.51 234.750853 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 11/01/2018 IE00B8JF9153 836419 EUR 5734078.15 6.8555092 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 11/01/2018 IE00B878KX55 30375 EUR 8804005.376 289.8437984 Daily ETP



Boost ShortDAX 11/01/2018 IE00B8GKPP93 1104559 EUR 6561669.963 5.9405337 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 11/01/2018 IE00B7Y34M31 191038 USD 127026123.7 664.9259503 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 11/01/2018 IE00B8K7KM88 3987472 USD 23395832.83 5.8673347 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 11/01/2018 IE00B8W5C578 10957 USD 12732550.57 1162.047145 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 11/01/2018 IE00B8VZVH32 6457097 USD 17615353.85 2.7280609 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 11/01/2018 IE00B7ZQC614 106679727 USD 133646271.1 1.2527804 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 11/01/2018 IE00B7SX5Y86 1074293 USD 39374384.25 36.6514389 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 11/01/2018 IE00B8HGT870 653787 USD 16410310.77 25.1003932 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 11/01/2018 IE00B6X4BP29 48475 USD 4804782.279 99.118768 Daily ETP



Boost Copper 3x 11/01/2018 IE00B8JVMZ80 86513 USD 2332741.697 26.9640597 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 11/01/2018 IE00B8KD3F05 55997 USD 2881172.013 51.4522566 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 11/01/2018 IE00B8VC8061 267829873 USD 57337340.61 0.2140812 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 11/01/2018 IE00B76BRD76 153799 USD 5214754.065 33.9062937 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 11/01/2018 IE00B7XD2195 5424197 USD 18815337.39 3.4687784 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 11/01/2018 IE00B8JG1787 8715 USD 850970.3455 97.6443311 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 11/01/2018 IE00B94QKF15 56180 GBP 2072592.138 36.89199249 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 11/01/2018 IE00B94QKG22 37367 GBP 2353487.959 62.98305882 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 11/01/2018 IE00B94QKC83 2627 GBP 456510.2054 173.7762487 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 11/01/2018 IE00BBGBF313 502695 GBP 25719868.91 51.16396405 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 11/01/2018 IE00B94QKJ52 8686 GBP 2023511.473 232.9624076 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 11/01/2018 IE00BBGBF420 51500 JPY 238179300.2 4624.84078 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 11/01/2018 IE00BBGBF537 8140 JPY 184819306.3 22705.07449 Daily ETP



Boost Palladium 11/01/2018 IE00B94QLR02 12585 USD 558863.3875 44.4071027 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 11/01/2018 IE00B94QLN63 7471 USD 1239144.002 165.8605277 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 11/01/2018 IE00B94QL251 4863 USD 644280.9917 132.4863236 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 11/01/2018 IE00B94QKX96 55951 USD 211586.8306 3.7816452 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 11/01/2018 IE00B94QKT50 5200 USD 345190.4981 66.3827881 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 11/01/2018 IE00B94QKW89 7394 USD 624388.7323 84.4453249 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 11/01/2018 IE00B94QKS44 5957 USD 524183.1668 87.9944883 Daily ETP



Boost Silver 2x 11/01/2018 IE00B94QL921 3015 USD 182831.8064 60.6407318 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 11/01/2018 IE00B94QL699 14638 USD 656557.6299 44.8529601 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 11/01/2018 IE00B873CW36 4187195 EUR 35200961.59 8.4068121 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 11/01/2018 IE00B8NB3063 359879 EUR 37500315.72 104.2025673 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 11/01/2018 IE00BKT09149 8780 EUR 1094721.183 124.683506 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 11/01/2018 IE00BKS8QM96 289001 EUR 14969656.89 51.7979415 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 11/01/2018 IE00BKT09255 3100 EUR 396619.0167 127.9416183 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 11/01/2018 IE00BKS8QN04 1427259 EUR 83011872.58 58.161744 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 11/01/2018 IE00BKT09479 821 GBP 113976.8147 138.8268145 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 11/01/2018 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8120068.147 50.62260384 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 11/01/2018 IE00BKT09032 2500 USD 255831.819 102.3327276 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 11/01/2018 IE00BKS8QT65 132211 USD 10824450.76 81.8725428 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 11/01/2018 IE00BLS09N40 536636 EUR 23851353.01 44.4460547 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 11/01/2018 IE00BLS09P63 196820 EUR 2755090.06 13.9980188 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 11/01/2018 IE00BLNMQS92 35246 EUR 3330136.236 94.4826714 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 11/01/2018 IE00BLNMQT00 95432 EUR 4365457.87 45.7441725 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 11/01/2018 IE00BVFZGC04 140808 USD 2782639.825 19.7619441 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 11/01/2018 IE00BVFZGF35 15577 USD 1286464.931 82.5874643 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 11/01/2018 IE00BVFZGG42 11385 USD 465242.5306 40.8645174 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 11/01/2018 IE00BVFZGH58 14060 USD 639804.899 45.5053271 Short Daily ETP



Boost Brent 11/01/2018 IE00BVFZGD11 362613 USD 8220386.814 22.6698624 Oil ETC



Boost Gold 11/01/2018 IE00BVFZGK87 110868 USD 2990608.267 26.9744946 ETC



Boost Natural Gas 11/01/2018 IE00BVFZGL94 18751 USD 402086.446 21.4434668 ETC



Boost BTP 10Y 5x 11/01/2018 IE00BYNXNS22 180650 EUR 8451867.054 46.785868 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 11/01/2018 IE00BYNXPH56 76676 EUR 3965833.979 51.7219727 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 11/01/2018 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1612697.785 83.7591038 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 11/01/2018 IE00BYNXPK85 7068 EUR 484437.3839 68.539528 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 11/01/2018 IE00BYNXPM00 23282 EUR 2278627.286 97.8707708 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 11/01/2018 IE00BYTYHS72 82880 USD 4619847.945 55.7414086 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 11/01/2018 IE00BYTYHR65 361057 USD 4510054.19 12.4912526 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 11/01/2018 IE00BYTYHN28 29028 USD 8462706.625 291.5359868 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 11/01/2018 IE00BYTYHM11 11000 USD 224285.853 20.389623 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 11/01/2018 IE00BYTYHQ58 44501420 USD 5463911.048 0.1227806 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 11/01/2018 IE00BYMB4Q22 77440 EUR 12544818.17 161.9940363 ETP



Boost Bund 30Y 3x 11/01/2018 IE00BF4TW453 2940 EUR 328594.3979 111.766802 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 1x 11/01/2018 IE00BF4TW560 2580 EUR 25953456.86 10059.4794 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 30Y 3x 11/01/2018 IE00BF4TW784 3500 EUR 374556.461 107.0161317 Short Daily ETP



