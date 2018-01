Im Vormittagshandel stieg die Gemeinschaftswährung auf über 1,2130 USD und damit auf den höchsten Stand seit gut drei Jahren. Aktuell kostet der Euro 1,2132 nach 1,2046 USD am früheren Morgen. Das Währungspaar EUR/CHF nähert sich weiter der Marke von 1,18 CHF an. So notiert der Euro aktuell fester bei 1,1785 nach 1,1760 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...