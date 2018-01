Liebe Leser,

wer die Siemens-Aktie im Depot hat, hatte 2017 einen DAX-Underperformer im Depot. Auf Sicht von 12 Monaten hat es die Siemens-Aktie trotz des Zuwachses zu Jahresbeginn gerade einmal auf knappe 3% Plus geschafft. Das ist nicht wirklich überzeugend, auch wenn noch eine Dividendenzahlung dazu kam - schließlich hat der DAX im selben Zeitraum gut 14% zugelegt. Und wenn Siemens mitteilte, dass man die Führungsrolle in der industriellen Digitalisierung weiter ausbaue, so ging das ... (Peter Niedermeyer)

