Über das neue Mängelgewährleistungsrecht sowie das Verhältnis zu der vom ZVEH angebotenen Haftungsübernahmevereinbarung (HÜV) sprachen wir mit RA Alexander Neuhäuser, Geschäftsführer Recht und Wirtschaft beim ZVEH.

»de«: Herr Neuhäuser, worin bestehen für das Elektrohandwerk die wesentlichen Änderungen des neuen Mängelgewährleistungsrechts?

A. Neuhäuser: Bisher galt folgende Regelung: Hat ein Elektrohandwerksbetrieb mangelhafte Ware geliefert bekommen und diese beim Kunden installiert, so bekam er zwar das defekte Produkt ersetzt bzw. nachgebessert, nicht jedoch seine Aufwendungen für Fehlersuche, erneute Anfahrt zum Kunden, Aus- und Einbau usw. Zukünftig ist der Verkäufer im Rahmen der Nacherfüllung verpflichtet, dem E-Handwerksunternehmen auch diese Kosten zu ersetzen.

»de«: Viele Produkte werden auf dem dreistufigen Vertriebsweg bezogen. An wen wende ich mich im Schadensfall?

A. Neuhäuser: Der Anspruch richtet sich gegen den Verkäufer der mangelhaften Ware. Verkäufer der Sache ist im dreistufigen Vertriebsweg in der Regel der Elektrogroßhändler. Dies gilt auch dann, wenn er selbst den Mangel gar nicht zu verantworten hat, sondern der Hersteller. Bezieht man Produkte im Direktvertrieb direkt vom Hersteller, so wendet man sich an ihn.

»de«: Welche Aufwendungen für die Beseitigung der Mängel muss der Verkäufer übernehmen?

A. Neuhäuser: Wie weit der Aufwendungsersatz für Aus- und Wiedereinbaukosten in der Praxis gehen wird, muss erst noch gerichtlich definiert werden. Laut Gesetz sind dem Käufer die »erforderlichen Aufwendungen« für das Entfernen der mangelhaften und den Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten oder gelieferten mangelfreien Sache zu ersetzen. Dazu gehören all diejenigen Aufwendungen, die ein vernünftiger, wirtschaftlich denkender Auftraggeber aufgrund sachkundiger Beratung oder Feststellung für eine vertretbare, d.?h. geeignete und Erfolg versprechende Maßnahme zur Mängelbeseitigung erbringen konnte und musste.

Allerdings sollte der Elektrohandwerker darauf achten, z.?B. unter mehreren gleich wirksamen Möglichkeiten der Mangelbeseitigung diejenige mit den geringsten Kosten zu wählen.

»de«: Gibt es einen Anspruch auf Kostenersatz, auch wenn zu hohe Kosten geltend gemacht werden?

A. Neuhäuser: Sollte Streit über die Höhe der Kosten entstehen, kann der Verkäufer sich nicht auf den Standpunkt stellen, die Kosten seien zu hoch und er müsse deshalb nun gar nichts zahlen. In solchen Fällen besteht zunächst ein Anspruch auf die unstreitig angemessenen Kosten. Auch wenn später geklärt wird, dass die Kosten tatsächlich zu hoch waren, besteht Anspruch auf die angemessenen Kosten.

»de«: Kann der Verkäufer die Zahlung verweigern, falls er die Kosten für unverhältnismäßig hoch hält?

A. Neuhäuser: Diese Fragestellung ist im Gesetzestext nur abstrakt geregelt, in unserer Branche gibt es dazu auch noch so gut wie keine Praxisfälle. Daher kann ich an dieser Stelle nur ein paar allgemeine Anmerkungen geben.

Für die Beantwortung der Frage, ob die Kosten unverhältnismäßig sind, kommt es nicht nur auf den Wert eines defekten Bauteils im Verhältnis zu den Austauschkosten an. Ein Beispiel: Ist eine LED-Deckenleuchte in einer Produktionshalle defekt, können die Austauschkosten schnell ein Vielfaches des Produktwerts betragen. Dennoch sind die Austauschkosten nicht unverhältnismäßig hoch, da bei einem Verzicht auf den Austausch ggf. die durch Arbeitsschutzgesetze geforderte Mindestbeleuchtungsstärke nicht mehr gewährleistet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...