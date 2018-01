FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES GVC HOLDING PRICE TARGET TO 1070 (1066) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 600 (585) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES RATHBONE BROS PRICE TARGET TO 2770 (2560) PENCE - EQUAL WEIGHT - BERENBERG CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 170 (240) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS SSE SCOTTISH & SOUTHERN PT TO 1470 (1600) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS DIRECT LINE TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 400 (445) PENCE - CITIGROUP RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 1680 (1530) PENCE - 'SELL' - CITIGROUP RAISES FENNER PRICE TARGET TO 525 (425) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1400 (1350) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 685 (635) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES LEGAL & GENERAL GROU PRICE TARGET TO 306 (296) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 2186 (2109) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 620 (615) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 330 (335) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK INITIATES IQE WITH 'HOLD' - TARGET 140 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2630 (2540) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES HALMA PRICE TARGET TO 1225 (1200) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES HUNTING PRICE TARGET TO 704 (683) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1300 (1280) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 260 (250) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 1880 (1850) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SPECTRIS PRICE TARGET TO 2970 (2900) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 5900 (5600) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2500 (2300) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES ROTORK TO 'BUY' ('HOLD') - JPMORGAN RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2609 (2516) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES FENNER PRICE TARGET TO 415 (380) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES HAYS PRICE TARGET TO 177 (165) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SENIOR PLC PRICE TARGET TO 335 (320) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1313 (1288) P - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX RAISES HAYS PRICE TARGET TO 205 (195) PENCE - 'HOLD' - PEEL HUNT RAISES INTERSERVE TO 'BUY' ('ADD') - PEEL HUNT RAISES MITCHELLS & BUTLERS TO 'BUY' ('ADD') - SOCGEN RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 275 (272) PENCE - 'SELL'



