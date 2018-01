Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--SPD und CDU/CSU wollen die Europäische Union mit mehr deutschem Steuergeld ausstatten, sollte es zur Neuauflage der Großen Koalition kommen. Wie aus einem Entwurf zum Sondierungspapier nach nächtlichem Verhandlungsmarathon hervorgeht, soll außerdem die Eurozone gestärkt und ein Europäischer Währungsfonds gegründet werden. "Wir sind auch zu höheren Beiträgen Deutschlands zum EU-Haushalt bereit", heißt es in dem Dokument.

Die drei Parteien planen außerdem, einen Schritt auf Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zuzugehen, ohne aber seinen Vorstellungen für eine tiefe Integration des Währungsblocks zu folgen. Macron hatte ein eigenes Budget der Eurozone im Umfang von mehreren hundert Milliarden Euro und einen europäischen Finanzminister vorgeschlagen, der das Geld verteilen soll.

Union und SPD wollen es deutlich bescheidener. Im Haushalt der gesamten EU soll ein Betrag reserviert werden, den reformfreudige Regierungen in Anspruch nehmen sollen können. Im Klartext: Wer reformiert wird mit Geld aus Brüssel belohnt. Dies könnte "Ausgangspunkt für einen künftigen Investivhaushalt für die Eurozone sein", heißt es im Sondierungspapier weiter.

Der Europäische Rettungsfonds ESM wird nach den Vorstellungen aus Deutschland zu einem Europäischen Währungsfonds weiterentwickelt. Er soll in Not geratenen EU-Ländern mit Krediten zur Seite springen und dabei den US-dominierten Internationalen Währungsfonds (IWF) verdrängen, der in den vergangenen Jahren immer weniger beriet war, wohlhabende europäischen Staaten wie Griechenland zu unterstützen. SPD und Union beharren aber darauf, dass ein Europäischer Währungsfonds von den nationalen Parlamenten kontrolliert wird und nicht eigenständig Geld verteilen kann.

Deutschland ist der größte Nettozahler der Europäischen Union.

January 12, 2018

