Union und SPD wollen nach ihren Sondierungsgesprächen umfassende Reformen in der EU und der Euro-Zone anstoßen. Unter anderem sind höhere deutsche EU-Zahlungen und ein europäisches System von Mindestlöhnen geplant.

Union und SPD haben sich in ihren Sondierungsgesprächen auf umfassende Reformen in der EU und der Euro-Zone geeinigt. "Wir wollen die EU finanziell stärken, damit sie ihre Aufgaben besser wahrnehmen kann", heißt es in dem gemeinsamen Papier der Sondierer vom Freitag. CDU, CSU und SPD sind dafür bereit, dass Deutschland mehr Geld in den EU-Haushalt zahlt. Dies wird wahrscheinlich schon durch den britischen EU-Austritt nötig.

Das gemeinsame Dokument, das als Basis für Koalitionsverhandlungen dienen soll, beginnt mit dem Kapitel Europa, das als einzigartiges Friedens- und Stabilitätsprojekt gelobt wird. Die EU brauche aber "eine Erneuerung und einen neuen Aufbruch", heißt es. "Wir wollen, dass sich Deutschland aktiv in die Debatte über die Zukunft der EU und eine Stärkung der europäischen Integration einbringt." SPD-Chef Martin ...

