Zürich - Im nächsten Schritt zu einem Anbieter von integrierten Dienstleistungen stärkt Avaloq seine Organisationsstruktur und erweitert das Group Executive Board mit drei neuen Mitgliedern: Chris Beukers wurde zum Regional Manager Asia Pacific, Tobias Unger zum Regional Manager Switzerland und Liechtenstein und Brian Hurdis zum Chief Service Delivery Officer ernannt.

Auf dem Weg zu einer weltweit führenden Stellung in der Automatisierung der Finanzindustrie ermöglicht Avaloq Banken und Vermögensverwaltern mittels Software as a Service (SaaS) und Business Process as a Service (BPaaS) eine effiziente und Compliance-gerechte Arbeitsweise. Ausserdem erleichtert Avaloq die digitale Transformation und Innovation seiner Kunden.

Bereits heute stammen mehr als zwei Drittel der Umsätze des Unternehmens aus Serviceangeboten. Avaloq will der starken Nachfrage der Finanzindustrie nach seinen Dienstleistungen weiterhin gerecht werden und hat zu diesem Zweck vor kurzem auch seine Kapital- und Aktionärsstruktur gestärkt und das globale Private-Equity-Unternehmen Warburg Pincus im März 2017 als neuen Aktionär gewonnen.

Organisation gestärkt

Nach der kürzlich erfolgten Übergabe der Position des Group CEO von Francisco Fernandez an Jürg Hunziker stärkt Avaloq jetzt seine Organisation, um die Standardisierung voranzutreiben und eine skalierbare Struktur für beschleunigtes Wachstum zu schaffen. Gleichzeitig wird der globalen Markt- und Kundenorientierung im Führungsteam des Unternehmens mehr Gewicht verliehen.

Avaloq begrüsst drei neue Mitglieder im Group Executive Board: Chris Beukers wurde zum Regional Manager Asia Pacific, Tobias Unger zum Regional Manager Switzerland and Liechtenstein und Brian Hurdis zum Chief Service Delivery Officer ...

