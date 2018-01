Berlin (ots) - Noch bis zum 20. Januar eigene Projekt-Innovationen einreichen und für die VISION.A Awards 2018 bewerben unter: award@apotheke-adhoc.de.



Die Digitalkonferenz von APOTHEKE ADHOC und Apotheken Umschau bietet spannenden Kampagnen, innovativen Projekten und digitalen Strategien aus der Pharma- und Apothekenwelt die glanzvolle Bühne, die sie verdienen. Die VISION.A Awards werden am Mittwoch, 21. März 2018 im Rahmen von VISION.A zum dritten Mal feierlich verliehen.



In mehreren Kategorien werden die besten, disruptivsten und neuartigsten Ideen aus Apotheke & Pharma und Digitalstrategien ausgezeichnet. Zu gewinnen gibt es Mediabudgets bei APOTHEKE ADHOC im Gesamtwert von 60.000 Euro. Seien Sie dabei und reichen Sie bis zum 20. Januar 2018 Ihre Best Cases ein!



AD.Vision Award - für herausragendes Advertising APO.Vision Award - für spannende Ideen BIZ.Vision Award - für wegweisende Business-Lösungen CHANGE.Vision Award - für digitalen Wandel COM.Vision Award - für wirksame Kommunikationsstrategien CSR.Vision Award - für nachhaltige Corporate Social Responsibility Initiativen



Die Gewinner werden bei der Award-Verleihung am 21. März 2018 in Berlin bekannt gegeben - gekürt von einer Jury aus führenden Pharma- und Kommunikationsexperten.



Einsendeschluss für Projekt-Innovation ist der 20. Januar 2018 per E-Mail an: award@apotheke-adhoc.de



Weitere Informationen erhalten Sie auch aus den Teilnahmebedingungen (http://ots.de/8lhEr).



Das Team von VISION.A freut sich auf zahlreiche Einreichungen!



