Hannover - Die deutsche Wirtschaft ist 2017 so kräftig gewachsen wie seit sechs Jahren nicht mehr, so die Analysten der Nord LB.Das Bruttoinlandsprodukt sei um 2,2% gestiegen. Bereinigt um Arbeitstage-Effekte -drei Arbeitstage weniger als im Jahr 2016 - ergebe sich gar eine Expansionsrate in Höhe von 2,5%. Damit habe das Wirtschaftswachstum im vergangenen Jahr deutlich über dem Potenzialpfad gelegen.

