Köln - Der Sauren Global Defensiv (ISIN LU0163675910/ WKN 214466) verzeichnete im Dezember einen Wertrückgang in Höhe von 0,2%, so die Experten von Sauren.Auf Gesamtjahressicht habe der Sauren Global Defensiv einen Wertzuwachs in Höhe von 2,3% verbucht.Im Dezember sei die Umlaufrendite in Deutschland von 0,21% auf 0,28% angestiegen. Der REX Performanceindex habe um 0,5% nachgegeben. Neben Staatsanleihen hätten auch Unternehmensanleihen hoher Qualität leichte Kursverluste verzeichnet. An den Währungsmärkten hätten die Hauptwährungen gegenüber dem Euro nachgegeben. Die flexiblen Rentenfonds des Portfolios hätten sich in diesem Umfeld gut behaupten können. Das Wertentwicklungsspektrum habe zwischen einer Wertminderung in Höhe von 0,2% und einem Wertzuwachs in Höhe von 0,1% gelegen. Im Bereich der Aktienfonds habe der von Stephan Hornung verantwortete Squad Value (ISIN LU0199057307/ WKN A0B7ZX) eine Wertsteigerung in Höhe von 1,2% erzielt.

Den vollständigen Artikel lesen ...