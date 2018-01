Mannheim (ots) - And the Winner is INTER: In der aktuellen Ausgabe des FOCUS-MONEY-Versicherungsprofi (01/2018) wird der INTER CyberGuard (www.intercyberguard.de) als "Produkt des Monats" ausgezeichnet. Mit dem Rundum-Schutz gegen Internetkriminalität "setzt die INTER Versicherungsgruppe neue Maßstäbe und sichert die allermeisten Schadenfälle ab", so die Begründung.



"Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung! Sie ist ein weiterer Beleg dafür, dass wir ein zeitgemäßes Produkt konzipiert haben, von welchem Endkunden genauso profitieren wie Makler. Erstere können sich mit dem INTER CyberGuard vor den unzähligen Gefahren im World Wide Web umfassend schützen; Letztere können ihr Portfolio mit einem neuartigen Produkt erweitern und sind damit der Konkurrenz einen Schritt voraus", so Michael Schillinger, Vertriebsvorstand der INTER Versicherungsgruppe.



Der INTER CyberGuard ist ein Gesamtpaket aus Versicherung, Expertenberatung und Sicherheitssoftware für Privatpersonen. Der Versicherungsschutz umfasst PCs, mobile Endgeräte sowie Smart-Home-Technik, und kann im Premium-Tarif auf die gesamte Familie ausgeweitet werden. Auf diese Weise werden finanzielle Schäden abgesichert, die durch Cyber-Angriffe und deren Folgen entstehen. Die Deckungssumme beträgt je nach Kundenwunsch 10.000 oder 15.000 Euro. Zudem bietet der INTER CyberGuard eine juristische Erstberatung, zum Beispiel für Fragen der Persönlichkeits- oder Urheberrechte. Auch die Kosten für psychologische Hilfe beispielsweise für Betroffene von Cybermobbing werden übernommen.



Wer den INTER CyberGuard abschließt, erhält darüber hinaus automatisch die Sicherheitssoftware "Norton Security Online", um sich auch präventiv vor Schadsoftware und unbefugten Zugriffen zu schützen. In Abhängigkeit vom jeweiligen Tarif kann die Software auf drei, fünf oder zehn Endgeräten installiert werden. Im dazugehörigen Cloud-Speicher können zudem wichtige Daten bis 25 Gigabyte als Backup abgelegt werden.



"Die ersten Wochen seit Einführung des INTER CyberGuard haben bereits gezeigt, dass es einen großen Bedarf nach einem Rundum-Schutz gegen Cyber-Kriminalität gibt. Die Möglichkeiten im World Wide Web nehmen täglich zu, aber mit ihnen auch die Gefahren. Wer auf der sicheren Seite sein will, kommt um ein Gesamtpaket wie den INTER CyberGuard nicht herum", so Schillinger.



Der FOCUS-MONEY-Versicherungsprofi richtet sich als 14-tägig erscheinendes ePaper für Versicherungsexperten an Versicherungsmakler, Fondsvertriebler und Mehrfachagenten.



Ausführliche Informationen zum INTER CyberGuard inklusive Online-Abschluss finden Sie unter: www.intercyberguard.de



Pressekontakt: André Dinzler Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (06 21) 427-1334 presse@inter.de