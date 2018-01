China hat seine Stellung als wichtigster Markt für Volkswagen gefestigt. Im vergangenen Jahr verkauften die Wolfsburger und ihre chinesischen Partner so viele Autos der Marke VW in dem Land wie nie zuvor. Insgesamt wurden 3,177 Millionen Wagen abgesetzt, wie der Konzern am Freitag in Peking mitteilte. Das waren 5,9 Prozent mehr als im Vorjahr.

